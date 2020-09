Ein Projekt möchte in Molsberg im Westerwald alte Streuobstwiesen erhalten und wiederbeleben.

Ein Projekt möchte in Molsberg im Westerwald alte Streuobstwiesen erhalten und wiederbeleben. Die Initiatorin, die "Will und Lieselott-Masgeik-Stiftung" aus Molsberg, lädt deshalb am Donnerstagabend Bürger und Interessierte zu einem Infoabend ein (19 Uhr). Ziel des Projektes ist es laut Stiftung in den nächsten drei Jahren in Molsberg und in der Umgebung bis zu 300 neue Streuobstbäume zu pflanzen, gleichzeitig sollen etwa 450 Altbäume geschnitten und gepflegt werden. So sollen alte Apfelsorten wie "Mauerapfel", "Westerwälder Grünapfel" und "Hammeldeinchen" auch in Zukunft erhalten bleiben. Die alten, heimischen Obstsorten sollen wieder bekannter werden.

Das Molsberger Streuobstprojekt wird vom Umweltministerium mit knapp 243.000 Euro gefördert. Die Masgeik-Stiftung kümmert sich seit vielen Jahren um den Erhalt von Streuobstwiesen. Und sie unterstützt die Bürger, die einen traditionellen Obstbaum neu pflanzen oder einen alten fachgerecht schneiden lassen wollen. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Informationen über das Projekt gibt es im Internet.