In Koblenz gelten ab Donnerstag strengere Corona-Regeln und eine Ausgangssperre. In der Stadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge auf über 100 gestiegen.

Ab Mitternacht zu Gründonnerstag treten die verschärften Regeln in Koblenz in Kraft. Es gilt dann eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Bereits ab 20 Uhr ist es verboten, sich längere Zeit etwa am Deutschen Eck, auf dem Bahnhofsplatz, den Plätzen in der Altstadt oder auf den Rheintreppen am Schloss aufzuhalten. Ausnahmen von der Ausgangssperre gelten für alle, die zur Arbeit müssen oder von dort kommen. Ebenso darf die Wohnung natürlich bei medizinischen Notfällen verlassen werden. Hundebesitzer dürfen nach 21 Uhr Gassi gehen. Die verschärften Corona-Regeln in Koblenz gelten bis zum 11. April. Koblenz So ist die Lage in Ihrem Landkreis Wo Sie in der Region Koblenz noch shoppen und essen gehen können Im nördlichen Rheinland-Pfalz gilt für den Einzelhandel inzwischen wieder Termin-Shopping. Und was ist mit den Biergärten? Hier finden Sie eine Übersicht, wie die Corona-Auflagen in Ihrem Kreis sind. mehr... 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Außengastronomie muss wieder schließen Auch die Außengastronomie muss wegen der steigenden Infektionszahlen schließen. Restaurants dürfen aber nach vorheriger Bestellung Abhol-, Liefer- und Bringdienste anbieten. Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Friseure bleiben offen, Kosmetikstudios müssen schließen Geöffnet bleiben neben den Lebensmittelgeschäften und Drogerien unter anderem auch Friseure, Blumenläden, Baumärkte und Reinigungen. Der Einzelhandel darf nach Angaben der Stadt weiterhin Terminshopping anbieten. Kosmetikstudios müssen schließen. Einschränkungen beim Sport Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport, in Mannschaftssportarten und im Kontaktsport sind vorerst wieder untersagt. Die sportliche Betätigung ist nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstand zulässig. Im Übrigen gilt das Abstandsgebot während der gesamten sportlichen Betätigung.