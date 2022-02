per Mail teilen

In Mudersbach im Westerwald hat ein heftiger Streit zwischen einem befreundeten Paar für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, liefen sie während des Streits immer wieder über die Straße, sodass mehrere Autos ausweichen mussten. Polizisten beendeten schließlich den Streit. Die 30-jährige Frau habe sich aber weiter gewehrt, die Beamten beleidigt und einen Grill in ihre Richtung geworfen. Sie musste in Gewahrsam genommen werden. Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige.