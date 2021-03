per Mail teilen

Großer Wohnblock statt Einfamilienhaus - das ist nach Ansicht der Grünen die Zukunft des Wohnens. In Mendig gibt es nun Streit um genau so ein Wohnbauprojekt. Ein Investor plant den Umbau mehrerer Gebäude, doch die Stadt schiebt seinen Plänen einen Riegel vor. Jetzt wehrt er sich.

Die ehemalige Soldatensiedlung am Rand von Mendig ist schon von Weitem zu erkennen. Das satte Gelb der Hausfassaden hat dem Wohngebiet seinen Namen gebracht: Yellowtown. Doch abgesehen von der Farbe versprüht hier nichts mehr gute Laune.

Die 13 Wohnblöcke, die in den 70er-Jahren erbaut worden sind, sind heruntergekommen. Nur noch eine Handvoll der rund 80 Wohnungen sind vermietet, ansonsten haben vor allem Schwalben hier ein Heim gefunden.

Mehrere Eingangstüren der 13 Gebäude in der der Siedlung sind zerbrochen - zum Teil sind die Treppenhäuser verwüstet. SWR

Architekt mit Yellowtown-Planungen beauftragt

Große Löcher klaffen in mehreren Eingangstüren, Rollläden hängen schief vor offenen Fenstern und Treppenhäuser sind verwüstet. Trotzdem sagt Architekt Peter Ludes: "Die Grundbausubstanz der Gebäude ist sehr gut in Ordnung. Auch die Stabilität und die Konstruktion sind sehr gut. Man muss nur sinnvoll damit umgehen."

Ludes wurde von Investor Erland Knaf damit beauftragt, Pläne für die Siedlung zu entwickeln. Demnach sollen die dreigeschossigen Gebäude um jeweils ein Stockwerk ergänzt werden. Neue Fenster, neue Wärmedämmfassaden, barrierefreie Wohnungen - alles modern und ansprechend.

Stadtrat Mendig lehnt Pläne des Investors ab

Knaf will nach eigenen Worten einen zweistelligen Millionenbetrag investieren, um aus einem "faulen Klotz" eine "super Sache" zu machen. Er sagt, dass er bezahlbaren Wohnraum schaffen will und das Wohngebiet aufwerten will.

Umso mehr wundert es ihn, dass die Stadt Mendig seinen Plänen zunächst einmal einen Riegel vorgeschoben hat. Im Februar hat der Stadtrat beschlossen, ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten und verboten, Veränderungen an den Gebäuden vorzunehmen. Lediglich die Grünen-Politiker stimmten dagegen.

"Die Stadt hat natürlich Interesse an einer Modernisierung und Entwicklung des Areals. Aber ohne Bebauungsplan ist das nicht möglich." Hans Peter Ammel, Bürgermeister Mendig

Zu der ehemaligen Soldatensiedlung gehört auch ein altes Parkdeck, das der Investor wiederbeleben möchte. SWR

Investor reicht Klage gegen Entscheidung ein

Nach Ansicht des Mendiger Stadtbürgermeisters, Hans Peter Ammel (SPD), war der Investor mit einer Bauvoranfrage an den Kreis vorgeprescht und hatte die Stadt in Zugzwang gebracht. "Die Stadt hat natürlich Interesse an einer Modernisierung und Entwicklung des Areals. Aber ohne Bebauungsplan ist das nicht möglich."

Der Investor sieht das anders, da es sich bereits um eine bestehende Siedlung handele. Er will sich gegen die Entscheidung des Stadtrats wehren und hat Klage gegen die Erstellung des Bebauungsplans eingereicht. Die Stadt Mendig hat ein entsprechenden Verfahren gegenüber dem SWR bestätigt.

Diskussion um Parkplätze

Im Stadtrat waren seitens der Verwaltung eine Reihe von ungeklärten Fragen aufgeführt worden - beispielsweise die Parksituation. Da durch die Aufstockung der Gebäude weitere Wohnungen entstehen, könnte es demnach zu Problemen kommen.

Der Investor ist der Meinung, auf dem Gelände seien genug Parkplätze vorhanden, es gebe sogar ein altes Parkhaus, das wieder reaktiviert werden könnte. "Alles Dinge, über die man sprechen kann", betont er. Doch Knaf fühlt sich von der Stadt verprellt. Die Bauvoranfrage habe er erst gestellt, nachdem ein im Januar geplantes Gespräch mit der Stadt Corona-bedingt abgesagt worden sei, er aber seine Pläne dennoch vorantreiben wollte.

Auch wenn er die Siedlung bereits vor mehr als zehn Jahren gekauft hat, sieht er gerade jetzt durch Fördermöglichkeiten einen guten Zeitpunkt für eine Modernisierung der Siedlung.

Rund um die ehemalige Soldatensiedlung aus den 70er-Jahren ist ein Wohngebiet entstanden. SWR

Gebäude sollen nicht höher als vorher werden

Die im Stadtrat geäußerte Sorge, dass die Aufstockung der Gebäude zum Nachteil der Anwohner verlaufen könnte, die in direkter Nachbarschaft zu Yellowtown wohnen, kann Erland Knaf nicht nachvollziehen.

Der Investor verweist auf den geplanten Umbau der Dächer zu Penthouse-Wohnungen: "Die Gebäude werden am Ende sogar noch niedriger sein als jetzt. Ich habe das Gefühl, dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, ohne dass man sich die Bauvoranfrage wirklich angeschaut hat."