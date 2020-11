Mit einem Eilantrag am Koblenzer Verwaltungsgericht fordern Bopparder Bürger, dass sich der Stadtrat mit einer geplanten Skateranlage befasst. Für den Bau müssten unter anderem mehrere Bäume gefällt werden, kritisieren die Bürger. Sie seien nicht generell gegen eine solche Anlage, schlagen aber vor, dass sie an einer Stelle an der Rheinpromenade gebaut wird. Die Skateranlage sei als Teil eines Mehrgenerationenparks in den Bopparder Rheinanlagen geplant, so die Stadt. Die Planungen dazu waren den Angaben zufolge bereits 2018 vom zuständigen Ortsbeirat beschlossen worden. In den vergangenen Monaten hatten sich dann mehrere Bürger unter anderem mit einer Petition und einem Bürgerbegehren an die Verwaltung gewendet. Außerdem sei ein Einwohnerantrag mit rund 300 Unterschriften bei der Stadt im Oktober eingegangen. Auch dieser fordert, dass sich der Stadtrat erneut mit den Planungen der Skateranlage befasst. Wie die Stadt mitteilte sei aber bereits im September ein Bauauftrag erteilt worden. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird eigenen Angaben zufolge im Dezember erwartet.