Streit um möglichen Mobilfunkmast geht weiter

In der Gemeinde Rheinbreitbach ist nach wie vor unklar, ob und wo ein Mobilfunkmast aufgestellt wird. Der Hauptausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einen Beschluss des Gemeinderats aus dem letzten Jahr aufgehoben. Damals hatte der Rat mehrheitlich dafür gestimmt, ein Grundstück in einem Ortsteil als Standort für einen Mobilfunkmast auszuschließen. Nach dem neuen Beschluss steht dieses Grundstück aber wieder zur Auswahl. Allerdings muss der Gemeinderat noch darüber abstimmen. Seit 15 Jahren streiten Anwohner, ob ein Mobilfunkmast in dem Ort aufgestellt werden soll oder nicht.