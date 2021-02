per Mail teilen

In Spay am Rhein werden erst seit Freitagnachmittag die Hochwasserstege aufgebaut. Grund für die Verspätung ist ein Streit darüber, wer für die Stege zuständig ist. Die Anwohner bekamen erstmal hohe Gummistiefel.

Für den Rhein sind in den nächsten Tagen noch einmal leicht steigende Pegelstände gemeldet. Jetzt werden die Hochwasserstege in Spay mit einer Verzögerung aufgebaut. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters Peter Heil (parteilos) musste zunächst noch einmal die Zuständigkeit geklärt werden, wer die Stege der Hochwassernotgemeinschaft aufzubauen hat.

Der Spayrer Ortsbürgermeisters erklärt den Streitigkeiten so: Es sei schon immer die Aufgabe der Verbandsgemeinde gewesen, sich um die Stege zu kümmern. Das sei schon vor der Fusion der Verbandsgemeinde Rhens mit der VG Untermosel so geregelt gewesen. Bei der Fusion zur gemeinsamen VG Rhein-Mosel habe sich diese Regelung zur sogenannten Verkehrssicherungspflicht nicht geändert.

Eine Verbandsgemeinde - unterschiedliche Regelungen

Das Problem: Diese Vereinbarung gilt offenbar nur für die Gemeinden der alten "VG Rhens". "Die ehemalige Verbandsgemeinde Untermosel hat eine andere Regelung mit in die neue "Partnerschaft" gebracht", erklärt Heil. Dort liege die Verkehrssicherungspflicht bei den Gemeinden.

Inzwischen sei aber geklärt, dass der Löschzug der Feuerwehr in Spay die Hochwasserstege für die Verbandsgemeinde aufbaut, so Heil. Am Freitagnachmittag sei damit begonnen worden.

Gummistiefel statt Stege

Fürs Erste hätten die betroffenen Menschen, die direkt in Rheinlage vom Hochwasser betroffen sind, Schenkelstiefel bekommen, sagt Heil. Es seien nur Anwohner aus drei Häusern betroffen gewesen. Doch da noch keine Entspannung beim Hochwasser abzusehen sei, seien die Stege einfach notwendig.

Wer trägt die Verantwortung für den Stegebau?

Heil betont, dass die Frage nach der Verantwortung auch deswegen von Bedeutung sei, weil die Stege, die in den 90er Jahren angeschafft wurden, aus Holz seien, keinen Rutschschutz und kein Geländer hätten. Deswegen konnten die Stege aus Sicht des Ortsbürgermeisters nicht einfach so ohne Weiteres aufgebaut werden.

Nächste Woche Mittwoch wollen sich die Ortsbürgermeister von Spay und Rhens gemeinsam mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Bruno Seibelt (FWG), zu einem klärenden Gespräch treffen. In einem übernächsten Schritt soll dann über die Anschaffung neuer Stege gesprochen werden.