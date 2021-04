Er liegt sehr versteckt in der Koblenzer Altstadt und gilt bei seinen Liebhabern als Ruheort inmitten städtischen Trubels. Der Garten Herlet steht nun wegen eines geplanten Hotels vor dem Aus. Ein Verein will das verhindern.

Ein Verein sammelt momentan Unterschriften gegen ein umstrittenes 300-Betten-Hotel-Bauprojekt am Garten Herlet in der Koblenzer Altstadt. Bei einer Internet-Petition sind inzwischen mehr als 2.500 Unterschriften zusammengekommen, hunderte weitere zudem auf Unterschriftenlisten, die in Geschäften, Apotheken und Arztpraxen in der Koblenzer Innenstadt ausliegen.

Diese Unterschriften sollen später an die Fraktionen im Koblenzer Stadtrat übergeben werden, der über das Bauprojekt entscheidet.

Was soll genau am Garten Herlet in der Koblenzer Altstadt passieren?

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Garten möchte ein Koblenzer Unternehmer ein Hotel bauen. Die dazugehörigen Parkplätze plant er als Tiefgarage unter dem Gelände des Garten Herlet. Dafür soll zunächst ein Teil des Gartens weichen. Außerdem soll hier auf der Fläche für den Bau des Hotels auch ein Kran aufgestellt werden. Am anderen Ende des Gartens steht außerdem ein Bunker. Auch der gehört zu den Bauplänen und soll als Hotel umgebaut werden. Schließlich sollen beide Hotelkomplexe mithilfe eines Stegs verbunden werden. Dieser Steg führt laut Bauplan wie eine Art Fußgängerbrücke über den Garten Herlet.

Noch bis Dienstag, 27. April, können Bürger ihre Kritik und ihre Einwände gegen das umstrittene Hotelprojekt in der Koblenzer Altstadt geltend machen. Bis dahin liegt der Bebauungsplan öffentlich aus.

Zweifel, ob der Garten Herlet noch einmal so werden könnte, wie heute

Nach Abschluss der Bauarbeiten zu dem Altstadt-Hotel soll der Garten wieder in seinen ursprünglichen Zustand hergestellt werden. Doch so wie früher, würde er wohl nie wieder werden. Das befürchten die Vereinsmitglieder und andere Kritiker, wie etwa die Grünen im Stadtrat. Sie halten das für unrealistisch, weil zum Beispiel der Boden durch die Tiefgarage für Pflanzen oder Bäume nicht mehr tief genug wäre. Sie wollen den Garten so, wie er ist, erhalten. Er gilt laut Universität Koblenz als wertvoller Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten.

Der Garten Herlet in der Koblenzer Altstadt ist eine Ruheoase (Archiv). SWR

Eine Witwe vererbte den Garten Herlet an die Stadt Koblenz

Der Garten Herlet gilt als ein Ort in der Koblenzer Altstadt, der seit mehreren Jahrhunderten nicht bebaut wurde. Zuletzt war das Grundstück im Besitz der Witwe Agnes Herlet. Sie vermachte 1980 das Gelände der Stadt Koblenz mit der Auflage, es den Bürgerinnen und Bürgern als Nutzgarten oder zur Naherholung zur Verfügung zu stellen. Lange Zeit verwilderte der Garten Herlet jedoch unbeachtet und war sich selbst überlassen. Seit mehr als zehn Jahren ist das allerdings anders. Als Bürgergarten wird er gepflegt und genutzt. Er dient nicht nur Altstädtern als Rückzugsort, sondern auch Insekten und Pflanzen.