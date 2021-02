per Mail teilen

In Boppard ist am Wochenende ein Streit um eine zugeparkte Feuerwehrausfahrt eskaliert. Anwohner wiesen laut Polizei die Insassen eines Lieferwagens darauf hin, dass sie gerade die Zufahrt der Feuerwehr am alten Sportplatz zuparken würden. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einer Schlägerei, bei der ein Mann verletzt wurde.