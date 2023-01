Koblenz: Beziehungsstreit endet bei der Bundespolizei

Ein Streit zwischen einem Paar in einem Intercity-Express hat am Wochenende in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz geendet.

Nach Angaben der Bundespolizei stellte sich bei einer Kontrolle heraus, dass keiner von beiden einen Fahrschein hatte. Der Mann legte sich daraufhin mit dem Zugbegleiter an. Als ihn seine Freundin beruhigen wollte, soll er sie geschubst und ins Gesicht geschlagen haben. Paar flüchtet quer über die Gleise in Koblenz Bei Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Koblenz und gleichzeitigem Eintreffen der Bundespolizei flüchtete das Paar über die Gleise, sprang eine circa. drei Meter hohe Mauer hinab und rannte in Richtung Innenstadt. Auf der Flucht ließen beide ihr Gepäck und auch die Jacken zurück. Wegen Zoff getrennt entlassen Im Rahmen einer Fahndung konnte das Paar schließlich zur Wache mitgenommen werden, so die Polizei. Sie seien dann schließlich getrennt voneinander entlassen worden. Hilfsangebote lehnte das Paar laut Bundespolizei ab.

