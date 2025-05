Streit um Durchgangsverkehr spaltet Eifeldorf Kaifenheim

per Mail teilen

Täglich rollen rund 2.000 Fahrzeuge durch das Eifeldorf Kaifenheim - auf dem Weg von der A48 ins Moseltal. Für die Anwohner bedeutet das Lärm, Abgase und Stress. Eine neue Einbahnstraßenregelung soll Entlastung bringen - doch sie sorgt für neuen Ärger.

Rund 2.000 Fahrzeuge nutzen täglich die enge Ortsdurchfahrt von Kaifenheim im Kreis Cochem-Zell: Autos, Traktoren, Lkw und auch viele Urlauber mit ihren Campern. Sie kommen über die A48, fahren an der Anschlussstelle Kaifenheim ab und zwängen sich mitten durch den kleinen Eifelort, um ins Moseltal zu fahren. Dasselbe geschieht auch in der Gegenrichtung, also von der Mosel wieder zurück zur A48.

Vielbefahrene Ortsdurchfahrt gefährdet Anwohner

Der Durchgangsverkehr mit Lärm und Abgasen nervt die Anwohner nicht nur, er ist auch gefährlich. Gabi Hoffmann wohnt unmittelbar an der viel befahrenen Durchgangsstraße in Kaifenheim. Ihr Puls schlage schneller, wenn sie mit ihren beiden Pflegekindern Isabell und Ema auf die Straße will, erzählt sie. Und einen Bürgersteig gebe es in dem Eifelort nicht.

"Ich fühle mich eigentlich immer unter Lebensgefahr, wenn wir spazieren. Ich bin immer froh, wenn wir an diesen Engstellen vorbei sind", sagt Gabi Hoffmann. Ihre beiden Kinder sitzen im Rollstuhl. Einmal sei ein Auto fast in Isabell hineingefahren. "Sie hat sich dann so sehr erschreckt, dass sie einen epileptischen Anfall hatte."

Einbahnstraßenregelung durch ruhiges Wohngebiet

Für Gabi Hoffmann und viele weitere Bewohner der Durchgangsstraße könnte sich die Situation bald entspannen. Denn in Kaifenheim wird eine Einbahnstraßenregelung getestet. Das heißt: Die Fahrzeuge, die von der Autobahn kommen, nutzen weiterhin die Ortsdurchfahrt. Der Gegenverkehr aber - also von der Mosel zur A48 - soll umgeleitet werden - und zwar durch ein reines Wohngebiet.

Dort laufen die Anwohner gegen die Pläne Sturm. "Ich fühle mich einfach verarscht", sagt Waldemar Klünder. Er wohnt seit 45 Jahren in dem Wohngebiet. "Wir haben uns damals extra für die ruhige Wohngegend entschieden und haben da gebaut." Auch Nicole Oster ist besorgt: "Ich habe einen elfjährigen Sohn. Der fährt hier ganz viel mit dem Rad, besucht seine Kumpels. Die Kinder spielen hier auf der Straße."

Streit um neue Verkehrsregelung spaltet Kaifenheim

Der Streit hat den Ort Kaifenheim entzweit. Sauer sind die einen, dass sie den ganzen Durchgangsverkehr alleine erdulden sollen. Erzürnt die anderen, weil sie demnächst um ihre Ruhe fürchten müssen und Angst vor Unfällen haben.

Da hilft es auch nichts, dass Ortsbürgermeister Reinhard Schmitt (parteilos) betont, dass es sich erst einmal um eine einjährige Testphase handelt. Anschließend sollen alle Kaifenheimer nach ihren Erfahrungen befragt werden. Erst dann soll endgültig entschieden werden, wie es weitergeht.

Alternative wäre eine zusätzliche Anschlussstelle

Es gebe eine Alternative, sagt Peter Minnebeck, der ebenfalls im ruhigen Wohngebiet wohnt. Gut drei Kilometer von Kaifenheim entfernt gibt es an der A48 einen Rastplatz. Dessen Zu- und Abfahrten hätten ursprünglich eine Anschlussstelle zur A48 sein sollen, weil von dort eine Landstraße direkt an die Mosel führt - ohne dass ein Ort durchfahren wird. Dort könnte also ein weitere Zufahrt zur A48 gebaut werden, hofft Minnebeck.

Doch Ortsbürgermeister Schmitt winkt ab: Diese Möglichkeit sei schon geprüft worden, sagt er. Die Autobahn GmbH teilt dazu mit, sie sehe eine zusätzliche Anschlussstelle als nicht genehmigungsfähig an. In der Region gebe es bereits genügend Anschlussstellen. Weitere würden "die Sicherheit und Leichtigkeit des Autobahnverkehrs nachteilig beeinflussen", heißt es in einem Schreiben. Generell müssten neue Anschlussstellen vom Bundesverkehrsministerium genehmigt werden.

Bundesverkehrsministerium muss Anschlussstelle genehmigen

Der neue Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) aus der Eifel sagte dem SWR auf Anfrage, dass er die genauen Hintergründe in Kaifenheim noch nicht kenne. Allerdings gehe es bei der Frage der Genehmigung "immer um die Belange der Menschen, die dort leben und darum, sie von Belastungen freizuhalten", so Schnieder.

Vielleicht gibt es also doch eine Lösung für alle Menschen in Kaifenheim. Denn bei allem Streit sind sie sich in einem einig: Die beste Lösung wäre es, Kaifenheim grundsätzlich vom Durchgangsverkehr zu entlasten.