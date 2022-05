Gewerkschaft ver.di ruft zum Streik bei IKEA auf

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten des IKEA-Einrichtungshauses Koblenz zu einem ganztägigen Streik am Samstag auf. Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Aktionswoche in allen 54 deutschen IKEA-Einrichtungshäusern. Die Gewerkschaft will Druck auf die deutsche Unternehmensleitung von IKEA ausüben, um für die IKEA-Beschäftigten einen Digitalisierungs-Tarifvertrag auszuhandeln. Bislang verweigere das Unternehmen Gespräche, so ver.di. Angesichts der Veränderungen durch die Digitalisierung sei es nötig, verbindliche Regeln zu den Themen Beschäftigungssicherung, frühzeitige Qualifizierung für veränderte Tätigkeiten und die sozialverträgliche Gestaltung neuer digitaler Systeme in einem Haustarifvertrag festzuschreiben.