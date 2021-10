Streik bei Fertighausgesellschaft DFH angekündigt

Beschäftigte der Fertighausgesellschaft DFH in Simmern im Hunsrück wollen am Mittag für mehrere Stunden die Arbeit niederlegen. Nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft IG-Metall beteiligen sich an dem Streik etwa 200 Mitarbeiter. Es sei wichtig, dass die Produktion stehe, heißt es zur Begründung. Aktuell streiken Beschäftigte der Holz- und Kunststoffindustrie in mehreren Bundesländern. Sie fordern unter anderem höhere Löhne und eine Erhöhung des Ausbildungsgehalts. In Rheinland-Pfalz ist ein erster Verhandlungstermin für den 10. November angesetzt.