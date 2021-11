Mitarbeiter von Amazon zum Streik aufgerufen

per Mail teilen

Die Beschäftigten von Amazon in Koblenz sind ab der Nacht auf Dienstag zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft ver.di möchte mit der Arbeitsniederlegung erreichen, dass Amazon den Tarifabschluss im Einzelhandel auf ihre Mitarbeitenden anwendet. An sieben weiten Standorten in Deutschland sollen die Mitarbeitenden ebenfalls streiken. Ver.di fordert seit mehr als acht Jahren von Amazon, die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anzuerkennen und einen Tarifvertrag abzuschließen. Amazon erklärt stets, dass der Konzern "eine exzellente Bezahlung, exzellente Zusatzleistungen und exzellente Karrierechancen" bietet. Die Einstiegslöhne für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im deutschen Logistiknetzwerk betragen demnach seit Juli mindestens zwölf Euro brutto pro Stunde.