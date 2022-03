Am Flughafen fallen wegen Streiks Flüge aus

Am Flughafen Köln-Bonn müssen Reisende am Dienstag mit Flugstreichungen und Beeinträchtigungen im Flugbetrieb rechnen. Grund dafür ist ein erneuter ganztägiger Streik, zu dem die Gewerkschaft ver.di das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen aufgerufen hat. An den Fluggastkontrollen werde es voraussichtlich zu deutlichen Verzögerungen kommen. Fluggäste sollten sich frühzeitig darum kümmern, ob ihr Flug auch geht. Außerdem empfiehlt der Flughafen Reisenden, ihr Handgepäck auf das Nötigste zu beschränken, um die Kontrollen zu beschleunigen.