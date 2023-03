Rhein-Lahn-Kreis: Das sind die größten Straßenbau-Projekte bis zur BUGA 2029

Die Bürger im Rahn-Lahn-Kreis werden sich in den nächsten Jahren auf viele Verkehrsbehinderungen einstellen müssen. Schon 2024 starten die ersten Großbaustellen.

Die Hochbrücke in Lahnstein wird das komplette nächste Jahr laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) gesperrt. 23.000 Fahrzeuge rollen den Angaben zufolge täglich über die Brücke. Diese über die bestehenden Straßen auf den Höhen und durch Lahnstein umzuleiten, werde eine Herausforderung, sagte der Leiter des LBM Diez, Benedikt Bauch.

Er hoffe darauf, dass viele Bürgerinnen und Bürger im Homeoffice arbeiten, Fahrgemeinschaften bilden oder auf die Bahn umsteigen würden. Ein weiterer Baustein könne eine Fähre zwischen Braubach und Brey sein, meint der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland (SPD). Diese könne für viele Unternehmen hilfreich sein. Rund 2.000 Euro Betriebskosten pro Tag müssten aber vom Land zugeschossen werden. Das werde aktuell von der zuständigen Ministerin geprüft.

Bis zur BUGA im Jahr 2029 soll rechtsrheinisch ein durchgehender Radweg von Kaub bis Lahnstein fertig sein - so zumindest das Ziel des LBM. Dazu müssten allerdings noch Lücken an neun Standorten geschlossen werden. Eine besondere Herausforderung ist demnach, den drei Meter breiten Radweg in Sankt Goarshausen um den Loreley-Felsen zu führen. Dort gebe es nicht genug Platz. Deshalb muss der Radweg nach Angaben des LBM an dieser Stelle wie ein Balkon über den Rhein gebaut werden. Diese Pläne müssten aber noch mit der UNESCO abgestimmt werden.

Der Leiter des Landesbetrieb Mobilität Diez, Benedikt Bauch (li.), und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland (SPD), stellten die Baupläne bei einem Unternehmerforum vor. SWR

Die Ortsdurchfahrt Kestert soll ab dem zweiten Halbjahr 2024 zweieinhalb Jahre lang saniert werden. Dazu müsse sie für sechs Monate voll gesperrt werden. Umleitungen werden laut LBM über die Höhen führen.

Ab dem zweiten Halbjahr 2024 soll auch an der maroden Ortsdurchfahrt von Osterspai für zwei Jahre gebaut werden. Dazu werde die Straße zwischendurch für sechs Wochen komplett gesperrt.

Laut Verbandsbürgermeister Mike Weiland sind die Investitionen der nächsten Jahre die größten, die es bisher in der Verbandsgemeinde Loreley für Straßenprojekte gegeben hat. Die Verantwortlichen täten alles, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.