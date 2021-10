Mobile Lichtmasten sorgen für Straßenbeleuchtung im Ahrtal

Nachdem die Flutkatastrophe im Ahrtal auch die Straßenbeleuchtung zerstört hat, gibt es nun eine provisorische Lösung. THW und Netzbetreiber Westnetz stellen mobile Lichtmasten auf. Vor allem an wichtigen Orten wie Bushaltestellen, Brücken oder Marktplätzen gab es bisher in den Orten der Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr kaum oder gar kein Licht. Das wird vor allem in der dunkleren Jahreszeit zu einem Problem, das die mobilen Lichtmasten lösen sollen. Sie haben einen weiteren Vorteil: sie funktionieren ohne Notstromaggregate, weil sie mit Strom und nicht mit Diesel betrieben werden. Deswegen sind sie auch nicht laut. Die ersten der 50 Lichtmasten stehen schon in Mayschoß, Rech, Insul und Schuld. Die nächsten sollen in Altenahr, Antweiler, Dernau, Fuchshofen, Hönningen und Lind aufgebaut werden.