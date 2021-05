In Mayen sollen voraussichtlich im Juli zum ersten Mal Stolpersteine verlegt werden. Stolpersteine sind kleine in den Gehweg eingelassene Gedenktafeln aus Metall, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. In Mayen soll an drei jüdische Mitbürger gedacht werden. Momentan beschäftigen sich Schüler am Beruflichen Gymnasium der Berufsbildenden Schule und Schüler des Megina Gymnasiums in Mayen mit der Zeit des Nationalsozialismus. Sie wollen mehr über das Leben und das Schicksal der Mayener Opfer herausfinden und suchen deshalb Zeitzeugen. Nach Angaben der Stadtverwaltung setzt sich auch der Stadtrat in Mayen mit der Stolpersteinverlegung auseinander und wird sie dann endgültig genehmigen.