Regionalbahn prallt gegen Baustellenlore

Die Zugstrecke zwischen Mainz und Koblenz ist in der Nacht zum Mittwoch mehrere Stunden lang für Fern- und Güterzüge gesperrt worden. Nach Angaben der Bahn war Dienstagabend kurz vor dem Bahnhof Bingen eine Regionalbahn in eine Baustellenlore geprallt. Zum Zeitpunkt des Unfalls fanden kurz vor der Einfahrt zum Bahnhof in Bingen Gleisarbeiten statt. Dort befanden sich laut Bundespolizei Arbeiter und eine Baustellenlore, die mit zwei Sauerstoffflaschen, einem Schweißgerät und einer Propangasflasche beladen war. Als eine Regionalbahn in den

Bahnhof Bingen einfuhr, merkte einer der Arbeiter, dass er eine Weiche falsch gestellt hatte und sich die Lore nicht wie geplant im abgesperrten Bereich befand. Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung überfuhr der Zug laut Polizei die Lore. Es kam zu einer Verpuffung. Einer der Arbeiter zog sich eine Verbrennung an der Hand zu und eine Reisende eine Prellung. Die 30 Fahrgäste wurden von der Feuerwehr Bingen aus dem Zug geholt.