Im Ahrtal werden Pfarreien zusammengelegt, deshalb bangt man in Mayschoß um den Erhalt der katholischen Kirche. Jetzt gibt es einen Rettungsvorschlag.

Bis Ende 2024 will das Bistum Trier im Zuge der Strukturreform auch im Ahrtal mehrere Pfarrgemeinden zusammenlegen. "Als ich das gehört habe, bin ich wach geworden", sagt der ehemalige Ortsbürgermeister von Mayschoß, Hubertus Kunz. Er erinnert an Ahrbrück: Die dortige Kirche war nach der Flutkatastrophe vom Bistum aufgegeben worden und soll abgerissen werden.

Alt-Ortsbürgermeister Hubertus Kunz, Mayschoß SWR

Bleiben nur noch Kirchen in Dernau und Altenahr?

Kunz fürchtet, dass nach dem Zusammenlegen der Pfarreien an der mittleren Ahr nur noch die Kirchen in Dernau und Altenahr in Betrieb bleiben und in Mayschoß keine Gottesdienste mehr stattfinden.

Dabei haben die Kirche und das Kloster in Mayschoß laut Kunz eine ganz besondere Bedeutung: Drei Schwestern, die kinderlos waren, hatten Mitte des 19. Jahrhunderts dem Kloster eine Art Sozialstation gestiftet. Dort gab es einen Kindergarten, ein Wohnstift für Senioren, eine Krankenstation und eine Haushalts-Schule. Die Kita existiert noch heute.

Ex-Ortsbürgermeister will um Kirche und Kloster in Mayschoß kämpfen

"Es wäre schade, würden Kirche und Kloster aufgegeben", meint Kunz. Er regt deshalb an, eine Stiftung zu gründen. Die Pfarrgemeinde solle ihre Gebäude und Grundstücke in die neue Stiftung einbringen, darunter einige Weinberge. Nach dem Zusammenschluss und dem Entstehen der neuen Pfarrgemeinde könnte die Stiftung dann darauf drängen, dass die Kirche in Mayschoß erhalten bleibt und auch die Kita im Kloster.

Wir geben die Kirche nicht auf.

Hubertus Kunz hat noch weitere Pläne: Ihm schwebt vor, eine kleine Musikschule im Kloster einzurichten. Um die Stiftung auf den Weg zu bringen, will er sich jetzt in den Verwaltungsrat der Pfarrei wählen lassen und von dort aus seine Pläne voranbringen.

Das ehemalige Kloster Mayschoß dient heute als Kindergarten SWR

"Eigentlich wollte ich mich ja nicht mehr öffentlich engagieren, um meine Gesundheit zu schonen", sagt der 73-Jährige. "Aber Kirche und Kloster in Mayschoß müssen unbedingt gerettet werden."