Sternenfahrt: 70 Motoryachten kommen nach Dausenau an der Lahn

Dausenau an der Lahn feiert 675-jähriges Jubiläum und lässt dafür eine Tradition wieder aufleben. Zur Sternenfahrt kommen Bootsbesitzer mit ihren Yachten aus ganz Deutschland.

Das große Skippertreffen fand in Dausenau zuletzt vor knapp 25 Jahren statt. Bei der Neuauflage der Sternenfahrt werden gut 70 Skipper erwartet. Nach Angaben der Veranstalter haben die Boote Anfahrtswege von bis zu 900 Kilometern: unter anderem von der deutsch-polnischen Grenze, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz.

Jürgen Kelly aus Budenheim bei Mainz hat es sich mit seiner Frau Daniela und seiner kleinen Motoryacht als einer der Ersten direkt am Ufer gemütlich gemacht: "Für uns ist das Camping auf dem Wasser. Es ist Erholung, Ruhe und Freiheit. Man trifft bekannte und neue Gesichter. Alle haben was zu erzählen und das ist total schön."

Jürgen und Daniela Kelly aus Bubenheim bei Mainz hatten eine eher kurze Anreise - 90 Kilometer über den Rhein an die Lahn. SWR

Skippertreffen als Signal: Lahn soll Bundeswasserstraße bleiben

Für viele sei die Lahn eines der schönsten Bootsreviere Deutschlands, sagt Organisator Heinz Scheyer vom Verein ProLahn. Er setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Lahn als Bundeswasserstraße erhalten bleibt und damit weiterhin Geld für den Erhalt der historischen Wehre und Schleusen vom Bund kommt.

""Wir möchten, dass hier wieder Leben hinkommt und nicht alles einschläft."

Mit dem Skippertreffen möchten die Organisatoren ein Zeichen setzen. Die Lahn werde weiter gebraucht, sagen sie: für den Wassersport, aber vor allem auch vor den Tourismus. "Wir möchten, dass hier wieder Leben hinkommt und nicht alles einschläft. Es ist in den letzten Jahren ja so gewesen, das alles ein bisschen eingeschlafen ist. Das möchten wir jetzt ändern. Und die Dausenauer stehen voll dahinter. Die machen mit."

Man kennt sich! Diese Familien aus Köln haben sich extra fürs Skippertreffen verabredet. "Captain" Theo Jankowski: "Die Lahn ist ein Paradies, naturbelassen und grün. Einfach wunderschön." SWR

Dausenau hofft auf mehr Tourismus an der Lahn

Allen voran Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler (SPD). Sie hatte die Idee, die Sternenfahrt nach knapp 25 Jahren wieder nach Dausenau zu holen. Sie wünscht sich, dass wieder mehr Gäste in den Ort kommen. "Wir haben viel zu bieten. Eine 1,3 Kilometer lange historische Stadtmauer, sieben Türme, auch den ehemals schiefsten Turm der Welt. Das wollen wir präsentieren."

"Wir werden hier zusammen grillen und feiern, wie in alten Zeiten."

Die Bürgermeisterin hofft, dass Veranstaltungen wie die Sternenfahrt der Lahn als Tourismusregion Aufschwung verschaffen und davon auch Dausenau profitiert: "Vielleicht bekommen wir ja auch bald wieder einen Laden, ein Restaurant oder ein Kaffee in den Ort. Das gibt es alles nicht mehr. Aber die Chance ist da und wenn das passiert, haben wir alles richtig gemacht."

Bei dem Fest in Dausenau werden gut 70 Skipper aus ganz Deutschland, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden erwartet. Viele sind mehrere Tage oder Wochen unterwegs, um an die Lahn zu kommen. SWR

Programm: Historischer Markt und Grillabend beim Skippertreffen

An diesem Wochenende ist erstmal ein dreitägiges Programm geplant - mit historischem Markt, Zirkusshows und Livemusik. "Es soll so sein wie vor 25 Jahren. Es gibt einen großen Grillabend hier am Ufer. Alle Dausenauer sind eingeladen, alle Bootsleute sind eingeladen. Und wir werden hier zusammen grillen und Spaß haben, wie in alten Zeiten", freut sich Wittler.

Bis Sonntag wird an der Lahn gefeiert. Und wenn alles gut läuft, hoffen die Veranstalter, dass die Sternenfahrt schon in zwei Jahren wieder nach Dausenau kommt.