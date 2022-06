Bundespräsident Steinmeier kommt zum Jahrestag ins Ahrtal

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am 14. Juli - dem Jahrestag der Flutkatastrophe - ins Ahrtal. Die Detailplanung zu seinem Besuch laufe noch, teilt das Bundespräsidialamt mit. Einzelheiten könnten noch nicht genannt werden. Auch nicht, ob Steinmeier an der zentralen Gedenkfeier am 14. Juli im Kurpark von Bad Neuenahr teilnehme. Steinmeier hatte im September vergangenen Jahres beim Trauerstaatsakt am Nürburgring eine Ansprache gehalten und im Oktober die Hochwassergebiete im Ahrtal besucht.