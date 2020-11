Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die faustgroße Schottersteine an Bäumen über der Westerwaldbahnstrecke aufgehängt haben. Einer Spaziergängerin seien sie gestern Nachmittag zwischen Steinebach an der Sieg und Bindweide oberhalb des Gleisbettes aufgefallen. Die Täter müssen nach Angaben der Polizei die Bäume hochgeklettert sein, um die Seile an den Astenden aufzuhängen. Sie seien so befestigt gewesen, dass sie unweigerlich die Frontscheiben eines vorbeifahrenden Zuges durchschlagen hätten. Ein schwerer Unfall wäre unvermeidbar gewesen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Zeugen, die im Bereich der Bahntrasse Verdächtige beobachtet gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf oder Gebhardshain zu melden.