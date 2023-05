Steillagenfest in Winningen: Anreise diesmal ohne Bahn

Am Wochenende bieten Winzer wieder ihre Weine in den Winninger Weinbergen an. Wegen Bauarbeiten ist die Anfahrt zum Steillagenfest allerdings mit dem Zug nicht möglich.

In diesem Jahr findet das Steillagenfest an zwei Tagen statt. Elf Winzer wollen Samstag und Sonntag ihre Stände auf einer vier Kilometer langen Wanderstrecke oberhalb der Mosel aufbauen und ihre Weine anbieten. Der Eintritt kostet zwischen 3 und 6 Euro. Insgesamt werden vom Veranstalter rund 3.500 Besucherinnen und Besucher auf dem Steillagenfest erwartet. Mit der Regionalbahn wird es jedoch an diesem Wochenende nicht möglich sein, nach Winningen zu fahren. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, gibt es am Wochenende zwischen Koblenz und Kobern-Gondorf nur einen Schienenersatzverkehr. Der Grund dafür seien Arbeiten an der Oberleitung. Schienenersatzverkehr mit geringen Kapazitäten Von Koblenz aus fahren nach Angaben des Fest-Veranstalters, Rüdiger Weyh, stündlich nur zwei Busse nach Winningen. Damit könnten rund einhundert Personen transportiert werden. "Wir haben davon vor zwei Wochen erfahren. Dann war es zu spät, noch Busfahrer für einen eigenen Shuttle zu finden", so Weyh. Rund um Christi Himmelfahrt seien die Busunternehmen ausgebucht. Das Steillagenfest in Winningen lockt jedes Jahr tausende Besucher an. SWR Anreise mit dem Schiff zum Steillagenfest Er blickt trotzdem optimistisch auf das Wochenende und empfiehlt die Anreise mit dem Schiff. Schiffe der Firma Gilles fahren demnach um 11:30 Uhr und 15 Uhr vom Rhein-Anleger neun von Koblenz nach Winningen. Die Rückfahrt sei um 12:40 Uhr und 16:15 Uhr möglich. Für Pkw gebe es Parkplätze am Winninger Flughafen. Tipp für das Steillagenfest Die Wanderstrecke durch die Winninger Weinberge ist zwar nur vier Kilometer lang und lässt sich bequem laufen, allerdings sollten Besucher an Sonnenschutz denken, da es kaum Schatten gibt und sich der Weg schnell aufheizt. Am Wochenende sind bis zu 26 Grad und viel Sonne gemeldet. Wer gut zu Fuß ist, der kann nach Angaben des Veranstalters auch die regulären Busverbindungen der Koblenzer Verkehrsbetriebe nutzen - mit den Linien 3 oder 13 sei eine Fahrt bis Güls oder Bisholder möglich. Von dort aus könne man zum Steillagenfest wandern.