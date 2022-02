Stauwehr soll abgerissen werden

Der Besitzer des seit Jahren geschlossenen Wasserkraftwerks an der Sieg in Euteneuen im Kreis Altenkirchen kritisiert die Pläne des Landes, das dortige Stauwehr abzureißen. Das Wasserkraftwerk könne umweltfreundlichen Strom für rund 375 Haushalte produzieren. Das Wasserkraftwerk gehört seit 2015 einem Mann aus der Eifel, der seit Jahren dafür kämpft, die Anlage wieder in Betrieb nehmen zu dürfen. Das Stauwehr selbst gehört dem Land. Es will das Wehr abreißen, um es für Fische durchgängig zu machen. Der Besitzer des Kraftwerks argumentiert, Energie aus Wasserkraft könne einen Teil zur Energiewende beitragen und klimaschädliches CO2 einsparen. Er wäre sogar bereit, auf eigene Kosten eine Fischtreppe zu bauen, damit Fische wie der Lachs in der Sieg besser wandern könnten. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion-Nord als zuständige Behörde hat jedoch beschlossen, dass das Stauwehr abgerissen werden soll. Damit wäre auch das angrenzende Wasserkraftwerk nicht mehr nutzbar.