Staubsaugroboter sorgt für Polizeieinsatz

per Mail teilen

Ein Staubsaugroboter hat in der Nacht zu einem Polizeieinsatz in Neuwied geführt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mann im Haus verdächtige Geräusche gehört und die Polizei gerufen. Die herbeigerufene Streife konnte aber keinen Einbrecher entdecken, sondern lediglich einen Staubsaugroboter, der sich selbstständig gemacht hatte. Zuvor hatte es einen Stromausfall in mehreren Stadtteilen von Neuwied gegeben. Dieser hatte dazu geführt, dass sich der Roboter eigenständig auf den Weg machte, offenbar auf der Suche nach einer Ladestation.