per Mail teilen

In Oberlahnstein beschweren sich Anwohner über Lärm und Staub am Rheinhafen. Das bestätigt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD). Zuerst hatte die Rhein-Zeitung darüber berichtet. Im Rheinhafen werden Stoffe auf Binnenschiffe verladen, die stark stauben können. Dazu gehört zum Beispiel Streusalz. Die SGD überwacht die vorgeschriebenen Grenzwerte und kontrolliert, dass nicht zu viel Staub auf Nachbargrundstücke geweht wird. Nach einer Reihe von Beschwerden von Anwohnern hat die Behörde den Betreiber des Hafens dazu aufgefordert, das Problem in den Griff zu kriegen. Außerdem beschweren sich Anwohner, dass auf dem Hafengelände gelagertes Altglas das Wasser verschmutzen könnte.