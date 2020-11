Die Stasi-Akten sollen künftig auch in Westdeutschland von interessierten Bürgern eingesehen werden können, unter anderem im Bundesarchiv in Koblenz. Das teilte der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, mit.

Er freue sich, dass "die schwierige Operation" der Eingliederung des Stasiunterlagen-Archivs ins Bundesarchiv nun zu einem erfolgreichen Abschluss komme, sagte Jahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dabei werde die Einsicht in die Akten künftig an allen Orten des Bundesarchivs möglich sein, also nicht nur in Ostdeutschland, sondern neben Koblenz auch in Freiburg, Bayreuth und Ludwigsburg.

Bundesarchiv in Koblenz picture-alliance / Reportdienste dpa

"Kulturelles Gedächtnis der Nation"

Die Stasi-Unterlagen gehörten zum "kulturellen Gedächtnis der Nation", betonte der Bundesbeauftragte. Ende Oktober hatten die Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie die Oppositionsfraktionen von FDP und Grünen gemeinsam ein Gesetzespaket in den Bundestag eingebracht. Es sieht vor, dass auch nach der Überführung der Akten in das Bundesarchiv die Stasi-Unterlagen zugänglich bleiben sollen. Zudem soll sich künftig eine direkt vom Bundestag gewählte Ombudsperson um die Belange von SED-Opfern kümmern. Das Amt von Jahn wird mit dem Gesetz abgeschafft.

Seit Ende 1990 haben rund 3,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger Anträge auf Akteneinsicht gestellt. Dabei kamen laut RND viele Anträge auch aus Westdeutschland, allen voran aus Bayern mit etwa 78 000 und aus Niedersachsen mit über 61 000.