Radbusse starten im April in die Saison

Am 1. April starten in der Region die Radbusse in die Saison. Das haben die zuständigen Verkehrsverbünde mitgeteilt. Ab dann könnten sich Radausflügler wieder zu Touren in die Eifel, in den Hunsrück, an die Mosel oder an die Ahr bringen lassen. Wegen der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal seien einige Linien aber auch weggefallen, heißt es. Die Busse sind ein Angebot des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr und der Verkehrsverbünde Rhein-Mosel und Trier. Insgesamt 20 Radbusse gibt es. Die Haltestellen sind an viele Radrouten im Norden des Landes angebunden - etwa an Radwege an der Mosel oder auf dem Maifeld.