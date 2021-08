Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz hat ein Projekt angestoßen, um den Bedarf an Gesundheitsangeboten in Kommunen zu ermitteln. Gestartet ist das Projekt jetzt in Kirchen im Westerwald. Wie die Landeszentrale für Gesundheitsförderung mittteilt, sollen bei dem Projekt die Bürger mit eingebunden werden. Mit deren Hilfe solle in Workshops herausgefunden werden, welche Gesundheits- und Präventionsangebote in der Region fehlen. Ein erster Workshop mit rund 30 Teilnehmern habe in Kirchen am Wochenende bereits stattgefunden. Die am Projekt teilnehmenden Kommunen werden in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten professionell begleitet. In der ersten Projektphase sei geplant, dass neben der Stadt Kirchen weitere Kommunen am Projekt teilnehmen - etwa im Kreis Ahrweiler oder im Westerwaldkreis.