Diese besonderen Weihnachtsmärkte gibt es in der Region Koblenz

Schon vor dem ersten Advent haben im Norden von Rheinland-Pfalz die ersten kleinen Weihnachtsmärkte geöffnet. Wir sagen euch, wo man jetzt schon Glühwein trinken kann.

Laufende Weihnachtsmärkte:

Bereits am 8. November hat der "Nostalgische Weihnachtsmarkt im romantischen Kasbachtal" in der Verbandsgemeinde Linz geöffnet. Der Markt befindet sich im Hof der "Alten Brauerei" in Kasbach-Ohlenberg und macht immer am Wochenende auf. Besucher haben an Samstagen und Sonntagen die Möglichkeit vom Bahnhof Linz mit der Kasbachtalbahn anzureisen.

Zum Weihnachtsmarkt in der "Alten Brauerei" kann man mit der Kasbachtalbahn fahren. Privat

Eislaufen auf dem Weihnachtmarkt Schloss Arenfels

Auch der Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen hat bereits geöffnet. Der Markt kann immer freitags bis sonntags besucht werden - lediglich am Sonntag (24.11) und 29.11 bleibt er geschlossen. Die Besucher erwarten viele Stände im Innen- und Außenbereich des Schlosses. Erstmals soll es nach Angaben des Veranstalters auch eine Eislauf-Bahn im Innenhof geben sowie die Möglichkeit zum Eisstockschießen.

Auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels gibt es in diesem Jahr auch eine Schlittschuhbahn. SWR

Größere Weihnachtsmärkte im Norden von RLP öffnen

Seit dem 22. November haben im Norden des Landes einige größere Weihnachtsmärkte - etwa in Koblenz, Neuwied und Andernach geöffnet. Diese haben nicht nur an den Wochenenden, sondern auch unter der Woche geöffnet. In Koblenz gibt es parallel dazu den Christmas Garden - einen illuminierten Rundweg auf der Festung Ehrenbreitstein mit 30 Lichtinstallationen und eigenes dafür komponierten Klangwelten. Tickets kosten rund 20 Euro pro Erwachsenem.

Britischer Weihnachtsmarkt in Vettelschoß

Einen besonderen Weihnachtsmarkt mit britischem Flair ist seit dem 22. November wieder in Vettelschoß (Kreis Neuwied). Organisiert wird er vom "The Little Britain Inn". Nach Angaben der Besitzer ist der Markt eine "Hommage an die britische Weihnachtstradition". Besucher können sich daher auf englische Spezialitäten zwischen roten Telefonzellen, Union Jacks und Mr. Bean-Figuren freuen. Geöffnet hat der Markt immer an den Wochenenden.

Einen Weihnachtsmarkt mit britischem Flair gibt es beim "Little Britain Inn" in Vettelschoß. SWR

Weihnachtsmärkte ab dem ersten Adventswochenende:

Am ersten Dezember-Wochenende (30. November bis 1. Dezember) öffnet der Nussknackermarkt in Neuwied-Engers seine Tore. Stände finden sich in der Alten Schlossstraße, in und um das historische Rathaus, auf dem Marktplatz und auf dem Gelände des Barock-Schlosses. Organisiert wird der Markt in diesem Jahr von einem neugegründeten Verein, in dem sich engagierte Bürger zusammengeschlossen haben. Der Eintritt zum Markt ist frei.

In Rhens gibt es nach einer längeren Pause wieder einen kleinen, gemütlichen Markt im Ambiente der historischen Altstadt. Außerdem findet der Weihnachtsmarkt in Lahnstein statt sowie das "WinterWunderWeihnachtsla(h)nd" in Fachbach, das im letzten Jahr mit einem Lego-Bus lockte. In Mayen startet der Mayener Weihnachtszauber, und in Kobern-Gondorf kann man beim Weihnachtsmarkt am 1. Dezember den "größten Adventskranz" der Mosel bestaunen.

Feuershow auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Marienberg

Und auch in Bad Marienberg im Westerwald wird es in der Innenstadt vom 28. November bis zum 1. Dezember wieder weihnachtlich. Neben vielen geschmückten Buden erwarten Besucher Handwerksvorführungen, ein Musikprogramm und Feuershows.

In Bad Hönningen (Kreis Neuwied) findet der Weihnachtsmarkt vom 29. November bis zum 1. Dezember statt. Das besondere an diesem Markt ist, dass die Festmeile in der Innenstadt traditionell komplett mit Stroh ausgelegt wird. Ebenfalls am 29. November startet der Linzer Weihnachtszauber. Bis zum 22. Dezember verwandelt sich die historische Altstadt dabei in ein gemütliches Weihnachtsdorf.

Im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler leuchten bald wieder die Uferlichter. SWR

Am 29. November beginnt auch wieder der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler. An allen vier Adventswochenenden herrscht dann wieder festliche Stimmung rund um den Ahrweiler Marktplatz. In Bad Neuenahr gibt es ab dem 6. Dezember die "Uferlichter" mit Lichtinstallationen im Kurpark, Verkaufsständen und einer 450 Quadratmeter großen Eislaufbahn.

Weihnachtsmärkte ab dem zweiten Advent

Am zweiten Wochenende im Dezember finden im Norden von Rheinland-Pfalz einige größere und kleinere Weihnachtsmärkte statt. Beispielsweise in Bendorf, Ochtendung und nach längerer Pause auch wieder in Braubach. Am 6. Dezember startet auch der Bopparder Weihnachtsmarkt, der bis zum 15. Dezember geht. An den Wochenenden gibt es parallel dazu einen Kunsthandwerkermarkt auf der Kurfürstlichen Burg.

Der Weihnachtsmarkt in Boppard geht vom 6. bis zum 15. Dezember. Pressestelle Stadt Boppard

Tierliebhaber kommen am 7. und 8. Dezember in Kaltenholzhausen (Rhein-Lahn-Kreis) auf ihre Kosten. Die Ortsgemeinde lädt zusammen mit der örtlichen Rentierfarm zum "Weihnachtlichen Rentierzauber" ein. Lichtkunst und Kulinarik runden das Angebot des kleinen Weihnachtsmarkts ab.

Enge Gassen, kleine Höfe: Weihnachtsmarkt in Mörz

Besonders urig ist auch der Weihnachtsmarkt in Mörz (Kreis Mayen-Koblenz), der traditionell immer am 2. Adventswochenende stattfindet. Das 200-Einwohner-Dorf putzt sich zu diesem Anlass besonders weihnachtlich heraus, und die engen Gassen und kleinen Höfe sind gespickt mit Ständen mit allerlei handgemachten Sachen.

Der Weihnachtsmarkt in Mörz bei Münstermaifeld im Kreis Mayen-Koblenz. Helmut von Scheven

Weihnachtsmärkte ab dem dritten Advent

Vom 13. bis 15. Dezember findet in und um die Sayner Hütte in Bendorf wieder der "Weihnachtliche Hüttenzauber" statt. Viele Künstler, Kunsthandwerker und Manufakturen bieten dort ihre Waren im außergewöhnlichen Ambiente des Industriedenkmals an.

Lebendiges Krippenspiel bei der Burgweihnacht Cochem

Ebenfalls am dritten Adventswochenende ist der Weihnachtsmarkt in Hachenburg und der Weihnachtsmarkt in Bad Ems. Außerdem gibt es in Cochem die sogenannte Burgweihnacht. Hier erwartet die Besucher ein lebendiges Krippenspiel. Den Abschluss der Tour durch die Reichsburg bilden einige weihnachtlich dekorierte Weihnachtsstände.

Beim Event Geierlights hängen in der Vorweihnachtszeit 7.000 Lichter an der Brücke. Der Nebel sorgt für mystische Stimmung. SWR Christina Nover

Im Hunsrück erstrahlt die Hängeseilbrücke Geierlay vom 13. bis 15. Dezember in stimmungsvollem Licht. Zwischen 16 Uhr 22 Uhr lassen mehr als 7.000 LEDs die Brücke in der Dunkelheit leuchten. An den Enden der Brücke erwarten anlässlich der "Geierlights" einige Stände die mutigen Besucher mit heißen Getränken und Essen. Es wird auch eine Glühweinwanderung zu den Geierlights angeboten.