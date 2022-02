Hochwasserkarten für Koblenz

per Mail teilen

Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal machen sich viele Kommunen Gedanken über Starkregen. Koblenz hat nun für seine Stadtteile Gefahrenkarten erarbeitet und stellt sie den Menschen nach und nach vor, zuerst in Lay.

Die Stadt Koblenz hat extremen Starkregen und die Folgen für alle Stadtteile simulieren lassen. Die entprechende Karte dazu lässt sich hier einsehen. Bis zum Sommer stellt die Stadt die Ergebnisse nach und nach vor. Für die Ortslage Lay heißt das, er wäre bei einem Starkregenereignis wie an der Ahr stark gefährdet. Darüber hat der Eigenbetrieb für Stadtentwässerung der Stadt Koblenz am Mittwochabend Bürgerinnen und Bürger in Lay informiert. Um sich vor Hochwasser zu schützen, könnten sich Anwohnerinnen und Anwohner für ihre Häuser beraten lassen, hieß es bei der Veranstaltung. Das werde vom Land gefördert.

Koblenz hat durch die Tal-Lage vieler Stadtteile einige Gefahrenstellen bei Starkregen. Pressestelle Stadt Koblenz

Eigentlich ist Lay hochwassererprobt

Direkt an der Mosel gelegen, kennt Lay Hochwasser. Allerdings erstreckt sich der Ort bis in den Hang, den Ausläufern des Hunsrücks. Deswegen ist Lay durch Starkregen mehr gefährdet als andere Stadtteile, sagt die Stadtentwässerung.

Die auf der Info-Veranstaltung präsentierten Karten zeigten für ein Starkregenereignis ähnlich wie an der Ahr an, dass auch in Lay große schnell fließende Bäche entstehen würden, bei denen auch Autos weggeschwemmt werden könnten.

Extreme Wetterlagen extrem selten

In der Veranstaltung betonte Andreas Kaufmann von der Stadtentwässerung Koblenz, dass extreme Starkregen auch extrem selten sind. Deswegen habe die Stadt auch untersucht, was bei weniger Wasser passiert. Demnach können auch schon bei einem Starkregen, der alle dreißig Jahre vorkommt, Keller volllaufen. Zum einen müssten Gullis und Abflüsse von Bewuchs freigehalten werden.

Hausbesitzer sollten Grundstück und Haus checken

Zum anderen sei es aber auch wichtig, dass Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer ihr Haus schützen. Also, das Haus genau anschauen und gegebenenfalls nachbessern - zum Beispiel Kellerfenster überprüfen, ob sie wasserfest sind oder ob Lichtschächte vielleicht erhöht werden sollten. Die Vorsorge beginne schon beim Grundstück: Der Erdboden sollte so wenig wie möglich versiegelt sein, damit Wasser versickern kann.

Beratung vom Land - um sich gegen Starkregen zu schützen

Auch das Gefälle auf dem Grundstück sollten Hausbesitzer in Augenschein nehmen und womöglich Abflussmöglichkeiten einrichten, damit das Wasser weg vom Haus abfließen kann und nicht zum Beispiel über die Terrasse reinläuft. Es gibt eine entsprechende Beratung. Sie wird vom Land gefördert. Die Umbauten am Haus müssen Eigeneheimbesitzer aber selbst tragen.