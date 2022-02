37-Jähriger wollte offenbar bewaffnete Gruppe bilden

per Mail teilen

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen Mann, der möglicherweise eine bewaffnete Gruppe im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen bilden wollte. Der 37-Jährige ist nach Angaben der Behörde bereits im Januar zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen hatte. Demnach wurde der Beschuldigte im Juli vergangenen Jahres in Wittlich festgenommen, nachdem er versucht hatte, einem verdeckten Ermittler der Polizei eine selbstgebaute scharfe Schusswaffe zu verkaufen. Nach ARD-Recherchen sollen in seiner Wohnung weitere Waffenteile entdeckt worden sein, die er mit 3D-Druckern hergestellt hatte. Der Beschuldigte soll sich demnach in der Corona-Pandemie radikalisiert haben. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt eigenen Angaben zufolge noch gegen zwei weitere Verdächtige, die ihn beim Bau der Waffen unterstützt haben sollen. Außerdem gebe es Ermittlungen gegen weitere Gleichgesinnte, mit denen der Mann offenbar eine bewaffnete Gruppe gründen wollte.