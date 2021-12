Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft die Bürger im Westerwald in den kommenden Tagen zum Blutspenden auf. Hintergrund sei ein aktueller Versorgungsengpass. Die nächsten Blutspendetermine sind nach Auskunft des DRK am 3. Januar 2022 in Stahlhofen und am 4. Januar 2022 in Nentershausen. Wer dort gerne Blut spenden möchte, müsse vorher online einen Termin reservieren, so das DRK.