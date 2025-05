Die Stadt Nassau an der Lahn wird mit der Hauptstadt der Bahamas, Nassau, eine Städtepartnerschaft eingehen. Der Stadtrat stimmte dem jetzt zu – 2026 soll die Urkunde auf den Bahamas unterzeichnet werden.

Was vor Jahren mit einem freundlichen Kontakt begann, soll bald offiziell werden: Die Stadt Nassau an der Lahn will Partnerstadt von Nassau auf den Bahamas werden. Der Stadtrat hat die Städtepartnerschaft mit dem Inselstaat im Atlantik vor Mittelamerika einstimmig beschlossen. Die Urkunde soll zu Ostern 2026 auf den Bahamas unterzeichnet werden.

Internationale Städtepartnerschaft soll lebendig sein

Eine Arbeitsgruppe aus zehn engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Nassau an der Lahn begleitet das Projekt seit Januar und hat den Entwurf der Partnerschaftsurkunde mitentwickelt. Darin haben sie festgeschrieben, was für sie zentrale Punkte sind, damit die internationale Städtepartnerschaft nicht nur auf dem Papier besteht.

Konkret geht es etwa um kulturellen Austausch, um mögliche Bildungs- und Jugendarbeitsprojekte sowie um gemeinsame Impulse in Bereichen wie Tourismus, Handel und Nachhaltigkeit. Und dabei könnte Nassau an der Lahn von seiner Partnerstadt etwas lernen, sagt Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD).

So gebe es etwa in Nassau auf den Bahamas das Projekt "People to People", das Menschen mit unterschiedlichen kulturellem Hintergrund miteinander ins Gespräch bringen sollen - etwa über kulinarische Traditionen, Tanz oder Musik. So etwas könne man auch zwischen den beiden Nassaus ausprobieren.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Wichtig sei, so Stadtbürgermeister Liguori, dass die Partnerschaft ohne feste Verpflichtungen funktioniere – im Vordergrund stehe die gemeinsame Entwicklung und das Schaffen von Raum für gemeinsames Wachsen. "Alles kann, nichts muss", heißt es aus der Arbeitsgruppe.

Die Burg in Nassau an der Lahn ist eines der Wahrzeichen der Stadt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance | Silke Rottleb

Nassauer Stadtrat forderte Engagement

Dem Stadtrat von Nassau an der Lahn ist es vor allem wichtig, dass die Partnerschaft mit Leben gefüllt wird und sich die Menschen beispielsweise gegenseitig besuchen werden. Das ist bei der Entfernung gar nicht so einfach: Nassau auf den Bahamas ist die Hauptstadt des gleichnamigen Inselstaates und liegt etwa 7.500 Kilometer Luftlinie entfernt von der Stadt an der Lahn.

Mehr Infos zur Inselgruppe der Bahamas Die Bahamas sind ein Inselstaat im Atlantik und Teil der Westindischen Inseln. Sie liegen südöstlich der Vereinigten Staaten sowie nordöstlich von Kuba und werden geographisch zu Mittelamerika gezählt. Von den mehr als 700 Inseln sind nur 30 bewohnt. Die beiden mit Abstand wichtigsten Städte der Bahamas sind die Hauptstadt Nassau und Freeport. In beiden zusammen leben mehr als drei Viertel der Bevölkerung der Bahamas. Nassau ist mit seinen mehr als 200.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt des Inselstaates. Englisch ist Amtssprache. Quelle: Wikipedia

Karibisches Flair an der Lahn

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den Besuch auf den Bahamas im kommenden Jahr – und auch vor Ort in Nassau an der Lahn steigt die Vorfreude. In jedem Jahr wird auch jetzt die "Bahamas Night" gefeiert: am 20. Juli im Stadtpark.

Die Städtepartnerschaft soll langfristig den Blick weiten, so Bürgermeister Liguori: Man wolle voneinander lernen und profitieren – sei es wirtschaftlich, kulturell oder menschlich.