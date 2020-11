per Mail teilen

Die Stadtverwaltungen Koblenz und Lahnstein weisen auf Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken hin. Demnach gelte angeblich auf den Parkplätzen des Globus Warenhauses in Koblenz-Bubenheim und in Lahnstein eine Maskenpflicht. Das Ordnungsamt würde Kunden gerade darüber informieren und auch kontrollieren, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht seien 50 Euro Bußgeld fällig. Diese Falschmeldungen sorgten für etliche unnötige Anrufe bei Globus und den Stadtverwaltungen.