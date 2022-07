Stadtrat berät über Wiederaufbau von Ahrthermen

Der Stadtrat in Bad Neuenahr-Ahrweiler entscheidet am Montagabend über die Zukunft der bei der Flutkatastrophe zerstörten Ahrthermen und des Außenbeckens im Freizeitbad TWIN. Im Gespräch ist der Bau eines Kombibades. Ein Gutachter hat nach Angaben der Stadt errechnet, dass die Reparatur der Ahrthermen und TWIN-Außenbecken über 30 Millionen Euro kosten würde. Dazu käme noch der schon vor der Katastrophe geplante Neubau des TWIN-Hallenbades. Wesentlich günstiger wäre es demnach, den Standort der Ahrthermen am Kurhaus aufzugeben und ein Kombibad auf dem TWIN-Areal zu errichten, dass aus Sportbad mit Hallen- und Außenbecken bestehen würde sowie einer Therme. Im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates waren in der vergangenen Woche die Meinungen geteilt. Die SPD hatte sich für ein Kombibad ausgesprochen, die CDU hatte sich nicht festgelegt, die FDP forderte den Wiederaufbau der Thermen.