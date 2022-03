Stadtrat hat Pläne zum Wiederaufbau vorgestellt

Die Mitglieder des Stadtrats von Bad Neuenahr-Ahrweiler haben am Montag neue Pläne zum Wiederaufbau der Kreisstadt beschlossen. Unter anderem stimmte der Stadtrat dafür, zusammen mit der Gemeinde Grafschaft dem Autolieferer ZF einen neuen Firmenstandort anzubieten. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant demnach, zusammen mit der Gemeinde Grafschaft eine Gewerbefläche für den Autozulieferer ZF in einem Grafschafter Gewerbegebiet zu entwickeln. ZF will nach Angaben von Bürgermeister Guido Orthen (CDU) bereits bis Mitte des Jahres entscheiden, wohin das von der Hochwasserkatastrophe betroffene Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler umziehen soll. Der Stadtrat beschloss am Montag auch die Einstellung eines Energiemanagers. Denn die Stadtverwaltung plant, beim Wiederaufbau der durch die Hochwasserkatastrophe zerstörten Infrastruktur stärker erneuerbare Energien einzusetzen. Die Ratsmitglieder stimmten außerdem dafür, die Aloisiusgrundschule und die Erich-Kästner-Realschule Plus wiederherzustellen. Das soll demnach zusammen rund 20 Millionen Euro kosten.