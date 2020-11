Im Streit zwischen dem Betreiber der Loreley-Freilichtbühne und der Stadt St. Goarshausen, hat der Rat am Abend entschieden, kein förmliches Mediationsverfahren mit dem Pächter einzuleiten. Die Stadt als Eigentümerin der Bühne hatte dem Pächter unter anderem wegen ausstehender Pachtzahlungen gekündigt.



Auch nach der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Koblenz vor etwa zwei Wochen habe sich an der Sachlage nichts geändert, sagte Stadtbürgermeister Nico Busch. Der Pächter habe vor Gericht keine Sicherheit für die derzeit noch offenen Forderungen von etwa 180.000 Euro vorweisen können. Der Stadtrat schätzte deshalb das Insolvenzrisiko des derzeitigen Betreibers der Bühne als hoch ein. Stadtbürgermeister Nico Busch hält es trotzdem für möglich, dass sich beide Seiten noch außergerichtlich einigen, so wie der Richter es in der Verhandlung empfohlen hatte. Sollte der Pächter ein gutes Angebot machen, werde der Rat darüber diskutieren, so Busch. Über die fünf Bürgerbegehren, die in der Ratsitzung vorgestellt wurden, wird der Rat voraussichtlich in einer Woche entscheiden.