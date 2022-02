per Mail teilen

Der Koblenzer Stadtrat hat am Donnerstag einstimmig - bei Enthaltung der AfD -eine überparteiliche Resolution zur aktuellen Corona-Situation verabschiedet. In der Resolution befürwortet der Stadtrat die Meinungsvielfalt und das Demonstrationsrecht, betont aber auch, dass es demokratische Spielregeln gebe. Unangemeldete Aufmärsche, die bewusst die Corona-Schutzmaßnahmen missachten und auch von Rechtsextremisten instrumentalisiert werden, werden in der Resolution scharf verurteilt.