Pläne für neue Jugendherberge in Montabaur ernten Kritik

In Montabaur im Westerwald soll es ab 2028 eine neue Jugendherberge geben - und zwar die größte in Rheinland-Pfalz. Daran gibt es nun Kritik von Bürgern und Wettbewerbern.

Die neue Jugendherberge in Montabaur soll in das bisherige Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde einziehen. Das Gebäude gehört zum Teil der Stadt, zum Teil der Verbandsgemeinde Montabaur. Der Stadtrat hat am Dienstagabend beschlossen, das Gebäude kostenlos an die Jugendherbergen Rheinland-Pfalz abzugeben und das Projekt mit einer Million Euro zu fördern. Der Verbandsgemeinderat trifft seine Entscheidung im Juni. Das Jugendherbergswerk hat vor, das Gebäude umzubauen und aufzustocken.

City-Jugendherberge in Montabaur soll größte im Land werden

Danach soll es dort fast neunzig Zimmer und Tagungsräume auf drei Etagen geben - Platz für knapp 400 Gäste. Das Gebäude steht mitten in der Innenstadt von Montabaur, direkt am Konrad-Adenauer-Platz. Einen eigenen Außenbereich mit Spielplatz im Freien würde die Jugendherberge aber nicht haben. Kritiker des Projekts bemängeln, dass die Kinder und Jugendlichen, die dort künftig unterkommen sollen, dadurch keine Möglichkeit hätten, sich richtig auszutoben.

Kritiker: Jugendherberge in Montabaur könnte die Lautstärke in der Innenstadt erhöhen

Auch Kathrin Tschernich sieht darin ein Problem. Sie ist die Hausleiterin im Karlsheim Kirchähr . Aus ihrer Erfahrung weiß sie, wie groß der Bewegungsdrang junger Menschen ist: "Wir haben ein Außengelände von vier Hektar, Fußballplätze, Basketballplätze und Lagerfeuerstellen, die die Kinder und Jugendlichen täglich nutzen. Und das ist etwas, was mir in Montabaur im Konzept aktuell fehlt."

So soll die neue City-Jugendherberge in Montabaur aussehen - sie wird dann die größte in RLP. Visualisierung, fries architekten GmbH

Außerdem hat sie die Sorge, dass es durch die Lautstärke zu Konflikten mit Anwohnern kommen könnte. Diese Befürchtung wurde auch von Bürgern der Stadt bei der Vorstellung des Projekts Anfang Mai geäußert. Aus Sicht des Familienferiendorfs in Hübingen besteht zudem die Gefahr, dass die Jugendherberge in Montabaur kleinere Jugendgasthäuser in der Umgebung verdrängen könnte.

Familienferiendorf Hübingen fürchtet Einbruch bei Übernachtungen

Im Familienferiendorf Hübingen übernachten nach Angaben des Trägervereins etwa 20.000 Gäste im Jahr. Wenn viele davon stattdessen nach Montabaur fahren würden, wäre das für das Familienferiendorf ein echtes Problem, sagt der Vorsitzende des Trägervereins, Hanno Heil: "Unsere Gäste gucken auf das Geld und deshalb sind unsere Preise auch möglichst niedrig angesetzt. Das heißt aber auch, dass wir wenig Gewinn machen."

Einen Verlust von mehreren Tausend Übernachtungen pro Jahr könne das Familienferiendorf nur für ein oder zwei Jahre überbrücken. "Spätestens dann müssten wir wahrscheinlich Insolvenz anmelden", sagt Hanno Heil.

Das Haus werde seit 56 Jahren durch ehrenamtliches Engagement getragen. Dafür würde er sich mehr Wertschätzung der Verbandsgemeinde Montabaur wünschen: "Hier wurde über Jahrzehnte etwas aufgebaut, was man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen darf." Die Kritik des Familienferiendorfs hat er bereits auch dem VG-Bürgermeister von Montabaur vorgetragen.

VG-Bürgermeister: Geplante Jugendherberge ist keine Konkurrenz

Verbandsgemeindebürgermeister Hans Ulrich Richter-Hopprich (CDU) teilt die Sorge des Familienferiendorfs nicht. Seiner Meinung nach sprechen die verschiedenen Einrichtungen unterschiedliche Zielgruppen an - das liege schon am Umfeld der Häuser: "Wer das unmittelbare Naturerlebnis und die idyllische Atmosphäre des Familienferiendorfs in Hübingen mit seinen pädagogischen Angeboten schätzt, der wird sich ohnehin nicht in eine Jugendherberge in der Stadt Montabaur verirren."

Was ist eine Jugendherberge? Eine Jugendherberge bietet Schulklassen, Gruppen, Familien und Alleinreisenden eine günstige Unterkunft. Aber um dort übernachten zu können, muss man Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) sein. Das DJH ist ein gemeinnützger Verein. Die Mitgliedschaft gilt auch in Herbergen außerhalb von Deutschland. Die Grundidee von Jugendherbergen ist, Orte zu schaffen, wo sich junge Menschen aus aller Welt friedlich treffen können. Die DJH-Jugendherbergen leisten auch Bildungsarbeit und können deshalb staatliche Zuschüsse bekommen. Die Jugendherbergen finanzieren sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und Übernachtungseinnahmen. Quelle: Deutsches Jugendherbergswerk

Die Gäste der City-Jugendherberge kämen wegen der guten Verkehrsanbindung und den Freizeitangeboten der Kreisstadt. Der VG-Bürgermeister sieht in dem Projekt vor allem die Chance, die Montabaurer Innenstadt wieder stärker zu beleben: "Wir hoffen, dass das auf den Bahnhof ausstrahlt, auf das Schwimmbad, auf den Einzelhandel und auch auf die Gastronomie."

Verbandsgemeinde hat lange nach einem Investor für das alte Rathaus gesucht

Ursprünglich war geplant, das alte Rathaus gewinnbringend an einen Investor zu verkaufen, der ein Hotel daraus machen wollte. Diese Pläne hatten sich dann aber zerschlagen, sagt der Bürgermeister. Auch andere Investoren hätten nach anfänglichem Interesse wieder abgesagt. Allein das Jugendherbergswerk sei bereit, das Gebäude zu entwickeln. Wenn auch der Verbandsgemeinderat im Juni zustimmt, könnten die Umbauarbeiten im kommenden Jahr starten. Die ersten Gäste könnten dann schon 2028 kommen.