In Koblenz soll es künftig mehr Räume für die mehr als 600 Vereine in der Stadt geben. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Die Verwaltung soll die Vereine bei der Suche nach Räumen unterstützen und prüfen, ob und wo neue Gebäude gebaut werden können. Eine Umfrage der Stadtverwaltung hatte ergeben, dass viele Vereine dringend mehr Platz brauchen. Daher sollen nun z.B. auch Räume in Schulen und anderen städtischen Gebäuden für die Vereinsarbeit genutzt werden. Außerdem ist vorgesehen Gebäude um- oder sogar neu zu bauen. So wird die Stadt etwa prüfen, ob es möglich ist, eine gemeinsame Wagenbauhalle mit der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval zu bauen. Grünes Licht gab der Stadtrat bereits für den Neubau dreier Gemeinschaftshäuser, der vom Land gefördert wird. Weitere Projekte sollen in den kommenden Jahren folgen. Außerdem wird die Stadt für gut 13 Millionen ihre eigenen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausstatten oder deren Heizungen sanieren.