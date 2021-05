Die Mitglieder des Koblenzer Stadtrates sollen in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag unter anderem über den Bau von neuen Gemeinschaftsräumen für die mehr als 600 Vereine in Koblenz entscheiden. Für den Bau von drei Gemeinschaftshäusern haben Stadt und Land nach Angaben von Oberbürgermeister Langner (SPD) bereits fast zwei Millionen Euro in Aussicht gestellt. Es sollen aber noch weitere Gebäude um- oder neu gebaut werden. Auch Treffpunkte für Vereine in Schulen sollen entstehen. Daneben soll der Rat auch über den klimagerechten Umbau aller städtischen Gebäude entscheiden. Für mehr als 13 Millionen Euro sollen sie mit Photovoltaikanlagen oder moderner Heiztechnik ausgestattet werden.