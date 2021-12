Stadtrat verabschiedet Haushaltsplan 2022

Der Stadtrat in Koblenz hat den Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschiedet. Ein großer Posten ist darin der Neubau der Pfaffendorfer Brücke. Insgesamt plant die Stadt, im kommenden Jahr fast 150 Millionen Euro in den Erhalt und Neubau von Brücken zu investieren. Damit stehe Koblenz vor einer Mammutaufgabe, erklärte die CDU-Fraktion. Gut zwölf Millionen Euro sollen zudem in den Neubau von Kindergärten fließen, gut vier Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau. In beiden Punkten sieht die SPD-Fraktion nach eigenen Angaben aber künftig noch Nachbesserungsbedarf. Die Grünen Fraktion hingegen erklärte, dass ausreichend Geld für die Schulen bereitgestellt werde und die Stadt insbesondere den Ausbau der Radwege vorantreibe. Die Stadt Koblenz geht nach eigenen Angaben mit etwa 440 Millionen Euro Schulden ins neue Jahr.