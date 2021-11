Stadtrat will Stadt fahrradfreundlicher machen

per Mail teilen

Der Koblenzer Stadtrat hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem Koblenz fahrradfreundlicher werden soll. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens Radentscheid hatten sich mit Verantwortlichen der Stadt mehrfach getroffen und ein ganzes Bündel an Maßnahmen entwickelt, wie Koblenz fahrradfreundlicher werden kann. Dazu gehören neue Radwege, Schilder und Fahrbahnmarkierungen. Außerdem sollen Dutzende Einbahnstraßen für Radfahrer künftig auch in der Gegenrichtung befahrbar sein. Ziel ist, dass künftig weniger Autos und dafür mehr Fahrräder in der Stadt unterwegs sind.