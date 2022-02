Stadtrat beschließt Pläne für Wiederaufbau

Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat am Montag einstimmig einen möglichen Plan für den Aufbau der durch die Flutkatastrophe stark zerstörten Kreisstadt beschlossen. Die Stadtverwaltung geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Wiederaufbau von Straßen, Brücken, Kanalnetzen, Schulen und weiterem städtischen Eigentum rund 1,7 Milliarden Euro kosten wird. 17 Brücken, rund 200 überflutete Straßen und rund 130 Kilometer Kanäle müssen demnach nach der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder aufgebaut oder saniert werden. Die Stadtverwaltung hat rund 1.500 Maßnahmen für den Wiederaufbau aufgelistet. Sie plant, die Pläne über die Kreisverwaltung Ahrweiler an die Landesregierung weiterzuleiten, damit Fördermittel beantragt werden können. Der Stadtrat hat am Montag auch ein vor rund fünf Jahren in Auftrag gegebenes Konzept zum Schutz gegen Starkregen und Hochwasser in Bächen und Zuflüssen entlang der Ahr beschlossen. Die Schutzmaßnahmen sollen schätzungsweise rund 90 Millionen Euro kosten. Ein aktuelles Hochwasserschutzkonzept für die Ahr soll folgen.