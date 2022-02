Konzept gegen Leerstand in Innenstadt beschlossen

Der Stadtrat Höhr-Grenzhausen hat in seiner Sitzung am Montag ein Projekt für die Belebung der Innenstadt auf den Weg gebracht. Die Stadt will sich jetzt für das Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ bewerben. Man dürfe nichts unversucht lassen, die verödete Höhr-Grenzhäuser Innenstadt wieder zu beleben, so die Meinung vieler Ratsmitglieder. Die Idee ist, einen so genannten Pop-Up-Store im Zentrum ins Leben zu rufen - also ein Geschäft, das vorübergehend in einem leerstehenden Gebäude betrieben wird. Unternehmen aus der Region sollen so die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren. Ziel sei, die Unternehmen dann langfristig in anderen leerstehenden Ladenlokalen zu etablieren. Die Kosten für das Projekt betragen laut Verwaltung rund 700.000 Euro. Rund 150.000 Euro muss die Stadt selbst stemmen - der Großteil soll dann mit Fördermitteln des Bundes finanziert werden.