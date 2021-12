Stadtrat beschließt Parkhausbau mit 500 Plätzen

Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat am Montagabend beschlossen, dass das ursprünglich für die Landesgartenschau geplante Parkhaus neben dem Moses-Parkplatz gebaut werden soll. Auch wenn die Landesgartenschau ausfalle, brauche die Stadt den Parkraum. Um die 500 weitere Parkplätze soll Bad Neuenahr-Ahrweiler damit bekommen. Bürgermeister Guido Orthen (CDU) sagte, es sei nicht nur ein Landesgartenschau-Projekt, sondern auch generell wichtig für die Innenstadt. Die Menschen in Bad Neuenahr würden es so leichter haben, sowohl Arztpraxen als auch den Einzelhandel zu erreichen. Nach der Flutkatastrophe wurde auf dem großen Moses-Parkplatz das Übergangs-Einkaufszentrum errichtet. Dadurch fielen etliche Parkmöglichkeiten weg. Ab Februar 2023 soll mit dem Bau des viergeschossigen Parkhauses begonnen werden. Laufe alles nach Plan, sei es im November 2023 fertig, so der Bürgermeister weiter.