Stadt ruft wegen Unwetterschäden zur Vorsicht auf

Die Stadtverwaltung Neuwied hat zwei vom Unwetter am Freitag beschädigte Verwaltungsgebäude räumen lassen. Laut Verwaltung handele es sich dabei um das Historische Rathaus und das Verwaltungsgebäude in der Heddesdorfer Straße, in dem auch Teile der Volkshochschule untergebracht sind. Gleichzeitig warnt die Stadt, dass von den Dächern Gegenstände herunterfallen könnten und ruft dazu auf, sich von den Gebäuden fernzuhalten.

Da viele Gebäude durch das Unwetter beschädigt wurden, ruft die Feuerwehr Neuwied dringend zur Vorsicht auf. Lockere Dachpfannen könnten durch erneute Unwetter zu gefährlichen Flugobjekten werden. Wassereintritt und eventuell noch nicht entdeckte Schäden an der Hauselektrik könnten Stromschläge verursachen. Auf keinen Fall sollte man Räume betreten, in denen Wasser steht, insbesondere keine Keller.