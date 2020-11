In Koblenz fällt in diesem Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Altstadt aus. Das hat die Stadt am Donnerstagvormittag mitgeteilt. Auch die Veranstaltung "Christmas Garden" auf der Festung Ehrenbreitstein ist abgesagt.

Grund dafür sind den Angaben zufolge die vom Bund und den Ländern festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mit den Beschränkungen von Kontakten und Veranstaltungen ab Montag ist die Durchführung des Marktes nicht mehr möglich. Innenstadt soll weihnachtlich beleuchtet werden Allerdings sollen die Alt- und die Innenstadt in Koblenz weihnachtlich beleuchtet werden. Bis zuletzt hatten die Stadt und der Veranstalter gezögert, den traditionellen Weihnachtsmarkt in Koblenz abzusagen. Auch die geplante Veranstaltung "Christmas Garden" auf der Festung Ehrenbreitstein findet nicht statt. Dabei sollte ein weihnachtlich-romantischer Rundweg das Festungsgelände zum Leuchten bringen. Bereits gekaufte Karten sind dann im kommenden Winter gültig. Auch Christkindlmarkt wegen Corona abgesagt Die Stadt Limburg hatte wegen der steigenden Corona-Zahlen bereits am Dienstag mitgeteilt, den Christkindlmarkt abzusagen. Nach Angaben der Verwaltung fiel die Entscheidung zusammen mit den Ausstellern, die eigentlich auf diese Veranstaltung gehofft hatten. Der Weihnachtsmarkt in Limburg ist sonst immer vier Wochen lang geöffnet. In anderen Kommunen im Norden von Rheinland-Pfalz ist dagegen noch unklar, ob und in welcher Form es einen Weihnachtsmarkt geben wird. In Neuwied ist der Knuspermarkt beispielsweise, trotz anhaltend hoher Corona-Fallzahlen, noch nicht abgesagt. Weihnachtsmarkt in Mayen soll stattfinden Die Stadt Mayen hatte schon im September angekündigt, dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen veranstalten zu wollen. Auf dem Marktplatz sollen mit genug Abstand Weihnachtshütten aufgebaut werden, in denen Essen und Getränke, aber kein Alkohol ausgegeben werden.